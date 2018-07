Simone Di Matteo da Pechino Express al teatro | ' Me ne infischio delle critiche'

Simone Coccia Colaiuta / Attacco ai concorrenti del Grande Fratello 15 : la replica di Matteo Gentili : Simone Coccia Colaiuta ha riservato un duro Attacco ai colleghi del Grande Fratello 15 dicendosi fiero di non avere fatto "parte del branco". Il riferimento a Baye Dame, Filippo e Danilo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:02:00 GMT)

Simone Coccia critica i concorrenti del GF : Matteo Gentili replica : Grande Fratello: Simone Coccia contro Matteo Gentili e gli altri concorrenti Da due settimane si sono spente le luci sulla versione classica del Grande Fratello targata Barbara D’Urso con la proclamazione di Alberto Mezzetti. Un’edizione, forse la più brutta di sempre, caratterizzata da aggressioni, offese, ingiurie, insulti, intimidazioni, atti di bullismo e battute sessiste. Comportamenti e atteggiamenti condannati dai ...

Simone Coccia vs Matteo Gentili : scontro di fuoco un mese dopo il GF : Alcuni sono rimasti amici. Altri hanno preso strade diverse. A un mese dalla fine del Grande Fratello, è tempo di fare bilanci per gli ex concorrenti della casa più spiata d'Italia. Lucia e Filippo...

Grande Fratello 2018 : Simone Coccia Colaiuta attacca gli altri concorrenti - le reazioni di Matteo Gentili e Angelo Sanzio : L'ex spogliarellista prende le distanze dai suoi ex compagni di avventura: "Coerente con le mie idee".

Le repliche di Don Matteo 10 su Rai1 - Terence Hill raddoppia dal 14 giugno per l’ultima stagione con Simone Montedoro : Terence Hill raddoppia con le repliche di Don Matteo 10 su Rai1. A partire dal 14 giugno, l'appuntamento col parroco di Spoleto delizierà il suo pubblico anche il giovedì. Dopo la programmazione giornaliera, con due episodi dal lunedì al venerdì, la rete ammiraglia ripropone le puntate della decima stagione ogni giovedì sera. Per i fan si tratta di un appuntamento imperdibile, che permetterà loro di rivedere, per l'ultima volta, Simone ...

Grande Fratello - finale live : Vince Alberto Mezzetti - Alessia seconda classificata. Matteo terzo classificato. Lucia - Simone e Veronica eliminati. Gina Lollobrigida super ospite : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo batte Alessia Prete al foto finish e si aggiudica il montepremi da 100 mila euro. Su leggo.it il live della...

GF 15 : Lory Del Santo difende Simone Coccia e critica Matteo Gentili : Matteo Gentili contestato da Lory Del Santo che difende Simone Coccia Il Grande Fratello 15 si è chiuso poche ore fa con la vittoria di Alberto Mezzetti. Il reality condotto da Barbara d’Urso è stato al centro della puntata di Mattino 5. Federica Panicucci ha dedicato l’ultimo segmento del rotocalco di Canale5 proprio al GF 15, mostrando ospiti e opinioni contrastanti. In particolare Lory Del Santo ha voluto difendere Simone Coccia ...

Grande Fratello - finale live : Veronica eliminata - Matteo e Simone al televoto. Gina Lollobrigida super ospite : Su leggo.it il live della finalissima del Grande Fratello per decretare il vincitore di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi. Tantissime le sorprese previste. ospite ...

Grande Fratello - finale live : Veronica eliminata - Matteo e Simone al televoto. Gina Lollobrigida super ospite : Su leggo.it il live della finalissima del Grande Fratello per decretare il vincitore di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi. Tantissime le sorprese previste. ospite ...

Grande Fratello 15 - quote scommesse : Alberto favorito - seguono Simone Coccia e Matteo Gentili : Questa sera andrà in onda la finalissima del Grande Fratello 15. Sono rimasti ormai davvero in pochi nella Casa di Cinecittà e tra poche ore scopriremo chi vincerà il reality più longevo della storia della tv. Secondo Sisal Matchpoint il probabile vincitore potrebbe essere Alberto Mezzetti, superfavorito anche se in nomination. Andiamo a scoprire la 'classifica' completa. Un post condiviso da Alberto Mezzetti (@Albertomezzetti) in data: ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : Simone Alessio si ferma ai piedi del podio - Daniela Rotolo e Matteo Milani fuori al secondo turno : Si è aperto oggi a Roma il primo Grand Prix di Taekwondo della stagione. La splendida location del Foro Italico ha ospitato i migliori atleti del mondo che si sono sfidati per la conquista del primo Grande torneo internazionale del 2018. La prima giornata di gare non ha però regalato gioie agli azzurri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dai -68 kg dove il cammino Simone Alessio si ferma ai piedi del podio. Il giovane ...

Elena Morali bacia Matteo Ferri?/ Grande Fratello 2018 - processo a Mattino 5 dopo l'attacco a Simone Coccia : A Mattino 5 si parla ancora del Grande Fratello 2018 e dell'entrata in casa di Elena Morali e della filippica fatta a Simone Coccia mentre lei si lascia andare con Matteo Ferri?(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:08:00 GMT)

Grande Fratello : Matteo - Alessia - Lucia e Simone in finale. Danilo e Filippo eliminati. Televoto aperto tra Veronica e Alberto : Matteo, Alessia, Filippo e Simone sono i quattro concorrenti che lunedì 4 giugno si giocheranno la finale del Grande Fratello. Per Veronica e Alberto, Barbara D'urso ha aperto, nella...

Gf - Simone - Matteo - Alessia e Lucia sono i primi finalisti : La semifinale del Gf Nip è stata piuttosto ricca di colpi di scena, dopo l'eliminazione di Danilo e Filippo, sono stati nominati i primi finalisti. Ma andiamo con ordine. Danilo ha perso al primo ...