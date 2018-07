SHAMELESS - Ecco il trailer della nona stagione!

lostinaflashforward

(Di domenica 15 luglio 2018)finalmente le prime immagininuova stagione di! I Gallagher stanno tornando in azione facendo ciò che sanno fare meglio restando, però, sempre uniti.Da quanto vediamo in queste prime immaginistagione, Frank (William H. Macy) scenderà in politica, Debbie (Emma Kenney) continuerà nella sua attività di saldatrice e Fiona (Emmy Rossum) cercherà di strappare Ian (Cameron Monaghan) dai suoi gravi problemi legali.Tutto avverrà nella calda estate di Chicago che spingerà Lip (Jeremy Allen White) ad adottare un taglio di capelli molto più corto del solito. A parte questo, il ragazzo avrà un po' di problemi nel nuovo ruolo di "padre adottivo" e non sveliamo di più.La premiere di9 andrà in onda domenica 9 Settembre. ...