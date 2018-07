Settimana rovente per PUBG | pronto evento bonus XP fino al 21 luglio

optimaitalia

(Di domenica 15 luglio 2018) La battaglia senza quartiere trae Fortnite sembrerebbe aver trovato nel secondo il suo vincitore, sebbene non sia mai detta l'ultima parola. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Bluehole Studio procede infatti nel suo cammino a testa bassa, con numeri comunque importanti che ne sostengono il ruolino di marcia.Le ultime settimane sono state però alquanto travagliate sotto il profilo del rilascio di nuove feature all'interno del gioco. In particolare modo, l'Event Pass non ha avuto il successo sperato a causa di bug e dell'impossibilità da parte di una gran parte degli utenti di fruire dei contenuti, con una instabilità generale che ha obbligato gli sviluppatori a un super lavoro per ripristinare il corretto funzionamento delle feature.Il mea culpa degli addetti ai lavori dinon è tardato ad arrivare, con Bluehole che ha sottolineato in un post sulla pagina ufficiale del ...