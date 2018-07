Serie tv al femminile | le migliori del 2018

Joss Whedon - il creatore di Buffy - arriva su HBO con The Nevers una Serie tutta al femminile : Joss Whedon torna in televisione con una nuova serie tv. Il network via cavo HBO ha ordinato The Nevers, show che lo storico creatore di Buffy ed Angel scriverà, dirigerà e produrrà. Il progetto è descritto come “un epico dramma fantascientifico su un gruppo di donne dell'epoca Vittoriana che scoprono di avere abilità fuori dal normale, implacabili nemici, e una missione che potrebbe cambiare il mondo." L'epoca d'oro del Whedonverse è stata ...

Basket femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi ed i trasferimenti messi a segno. Napoli sfida Schio con Macchi - Ress e Tagliamento : Il Mercato della Serie A1 femminile è in pieno fermento, e anzi si potrebbe dire che sia molto vicino a vedere il completamento definitivo delle formazioni impegnate. Tolta l’eccezione (forzata dalle circostanze) di Torino, la massima Serie che si sta delineando si prospetta ancora più combattuta delle ultime: Schio dovrà sforzarsi parecchio per mantenere lo scudetto sul petto, minacciata soprattutto dall’avanzata di Napoli. Vediamo ...

Volley femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi - le cessioni e gli acquisti messi a segno. Quante Campionesse in Italia! : Il Volley Mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1. Il massimo campionato italiano di Volley femminile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni. CONEGLIANO: Le Campionesse d’Italia si rifaranno leggermente il look, rispetto ...

Pallamano - Serie A 2018/19 : si torna al girone unico a 14 squadre - defezioni nel campionato femminile : La stagione della Pallamano italiana sta per prendere il via, e lo fa con molte novità, soprattutto in campo maschile, dove si tornerà al girone unico nella Serie A, a 14 squadre. Delle aventi diritto, però, non si sono iscritte Oderzo e Siracusa, che hanno lasciato il posto alle ripescate Fondi e Siena, autrice di un progetto molto ambizioso, con Trieste che ha trovato in extremis un main sponsor in grado di sostenere le esose spese di una ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Presentate le domande di iscrizione : Campionati Serie A 2018-19: Presentate le domande di iscrizione Si sono chiusi oggi, giovedì 28 giugno, alle ore 12.00 i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2018-19. Nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati – per la prima volta i Club hanno inoltrato le domande attraverso una nuova piattaforma online – sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A ...

Wimbledon - le teste di Serie del tabellone femminile : Wimbledon, le teste di serie del tabellone femminile sono state rese note, al numero 1 c’è sempre la Halep, c’è anche Serena Williams Sono state rese note le teste di serie del tabellone femminile del prossimo torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatterà lunedì sui campi in erba dell’AllEngland Club. Venerdì la cerimonia del sorteggio dei main draw. Le teste di serie del tabellone: 1. Simona Halep (Rom); 2. Caroline ...

Rugby 7 femminile - le convocate dell’Italia per il raduno verso le Grand Prix Series : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana Seven femminile, ha convocato un raduno in vista del Women Grand Prix Series di Marcoussis. Le azzurre si ritroveranno a Roma dal 25 al 27 giugno, poi partiranno per la Francia dove affronteranno Inghilterra, Francia e Portogallo nel gruppo C. Queste le convocate per il collegiale al Giulio Onesti Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA) Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby ...

Figc - la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile : L’A.S. Roma parteciperà dalla stagione 2018/2019 al campionato di Serie A femminile, a seguito della delibera da parte del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, che attribuisce al club giallorosso il titolo sportivo della S.S.D. Res Roma in accoglimento dell’istanza congiunta trasmessa da entrambi i club alla Federcalcio. (AdnKronos) L'articolo Figc, la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile ...

Calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Calcio femminile : la Roma acquisisce il titolo sportivo della Res e inizierà la propria avventura in Serie A : Dopo Fiorentina, Juventus e Milan, un altro club prestigioso del Calcio maschile entra nel campionato femminile. Si tratta della Roma che, a partire dalla prossima stagione, avrà la propria squadra nella massima Serie del “Pallone in rosa“. La società giallorossa di James Pallotta ha, infatti, acquisito il titolo sportivo della Res Roma e sarà ai nastri di partenza di un torneo molto accattivante, viste le presenze degli altri club ...

Anche la Roma avrà una squadra nella Serie A femminile : La dirigenza dell’AS Roma ha annunciato venerdì sera che a partire dalla prossima stagione avrà una squadra femminile iscritta al campionato di Serie A. L’allenatrice sarà Elisabetta Bavagnoli, ex vice della nazionale canadese, e le gare casalinghe verrano disputate allo The post Anche la Roma avrà una squadra nella Serie A femminile appeared first on Il Post.

La Roma acquista la Res : giocherà la Serie A femminile. Pallotta : 'E' una grande soddisfazione' : ...nostre giovanili e il nostro annuncio di oggi significa che avranno più opportunità di continuare il loro sviluppo calcistico e possibilmente potranno vedere un percorso preciso attraverso il mondo ...

