Senza parole… accade a Trapani | il suo cane non vuole fare il bagno | il proprietario gli

(Di domenica 15 luglio 2018) Il cucciolo è riuscito a liberarsi e a salvarsi. Il padrone, invece, è stato denunciatoIl suonon voleva far il, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva.I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno prontamente soccorso l’animale. Il cagnolino ora sta bene, il suoè stato individuato e denunciato. È ora accusato di maltrattamento di animali.