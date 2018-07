' Sensori anti abbandono sui seggiolini auto presto obbligatori' L' annuncio del ministro

' Sensori anti abbandono sui seggiolini auto dei bimbi presto obbligatori'. L'annuncio del ministro Toninelli Video : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei di bimbi in auto , per evitare i drammi ...

Sensori anti abbandono per bimbi - Toninelli : presto obbligatori in auto : Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in auto , per evitare i drammi legati all'abbandono. L'annuncio arriva dal ministro dei ...