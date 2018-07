Sensori anti abbandono per bimbi | Toninelli | presto obbligatori in auto

tgcom24.mediaset

: resteremo solo io e noemi e ci conforteremo a vicenda, alla fine abbiamo deciso che faremo mettere dei sensori anti… - 4tedua : resteremo solo io e noemi e ci conforteremo a vicenda, alla fine abbiamo deciso che faremo mettere dei sensori anti… - loscontista : ? Housmile Robot Aspirapolvere ad Alta Efficenza Energetica 10W con Prestazioni di Aspirazione Elevate e Sensori In… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Potrebbediventareo un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in, per evitare i drammi legati all'. L'annuncio arriva dal ministro dei ...