Sensori anti abbandono per bimbi | Toninelli | presto obbligatori in auto Cosa ne pensate??

(Di domenica 15 luglio 2018) Il piano del ministero dei Trasporti ha un costo di 100 euro, sui quali lo Stato potrebbe applicare lʼIva agevolata Potrebbediventareo un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in, per evitare i drammi legati all’. L’annuncio arriva dal ministro dei Trasporti, Danilo, che sottolinea la volontà di mettere mano al Codice della Strada, con un disegno di legge che potrebbe comportare varie modifiche al Codice stesso diventando legge “già in autunno“. “Sono un papà che, come t, vive tempi complicati e stressche possono portare a distrazioni. La vita dei nostri figli – osserva– vale il costo di 100 euro a Iva agevolata”. In pratica, si tratta di un sensore che rileva la presenza di un bimbo sul seggiolino installato in. Una volta che la persona al ...