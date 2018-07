Sean Cox si è risvegliato dal coma

Calcio : Sean Cox fuori dal coma. Il tifoso del Liverpool era stato aggredito da alcuni supporter della Roma prima del match di Anfield : Non fu certo una notte da ricordare quella del 24 aprile, a precedere l’andata delle semifinali di Champions League tra Liverpool e Roma ad Anfield. Sean Cox, tifoso dei Reds, subì un’aggressione da parte di alcuni supporter giallorossi e a lungo fu in pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri la liete notizia: il 53enne è uscito dallo stato comatoso in cui si trovava ed è vicino all’essere dichiarato fuori pericolo. Da fine ...

TIFOSI LIVERPOOL AGGREDITI A KIEV / Una stagione sfortunata : Sean Cox e i tifosi della Roma arrestati : tifosi LIVERPOOL AGGREDITI a KIEV, disordini alla vigilia della finale di Champions League che si giocherà tra i Reds e il Real Madrid. Protagonisti tifosi della Dinamo KIEV?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:24:00 GMT)

Liverpool-Roma - la famiglia di Sean Cox allo scoperto : “condizioni ancora critiche” : Il tifoso del Liverpool Sean Cox continua a lottare per la sua vita presso il Walton Center Hospital, dove è stato ricoverato dopo gli incidenti avvenuti prima della sfida tra Liverpool e Roma ad Anfield. Ecco il messaggio della famiglia: “Siamo stati meravigliati dal sostegno che abbiamo ricevuto da quando Sean è stato gravemente ferito due settimane fa. Dallo splendido staff medico del Walton Center che continua a prendersi cura di Sean ...

Famiglia Cox : 'Sean ancora grave - ma lotta. Grazie per l'affetto' : LIVERPOOL , INGHILTERRA, - 'Sean rimane in una condizione critica, ma è un combattente e noi continuiamo a sperare' . In un comunicato diramato dal Liverpool , la Famiglia di Sean Cox fa il punto ...