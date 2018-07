SCHIANTO SULLA A1 | FAMIGLIA DISTRUTTA IN INCIDENTE Video ultime notizie | riaperto il

Tragico SCHIANTO SULLA Autostrada A1 - nel territorio di Roccasecca : Poco dopo le 13 di oggi, nella corsia Sud dell'Autostrada A1, si è verificato un incidente mortale, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo all'altezza del chilometro 654. Secondo le ...

SCHIANTO SULLA A1 - famiglia distrutta in incidente/ Video ultime notizie - tornava da concerto dei Roger Waters : incidente a Roccasecca: tre morti, tra cui una bambina. Le ultime notizie: Schianto sull'A1, coinvolti tre mezzi. Traffico bloccato e code in autostrada(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:37:00 GMT)

Tragico SCHIANTO frontale in strada a San Severo - Ermanno muore sulla sua moto : Il terribile impatto frontale con una vettura che viaggiava in senso opposto è stato fatale al 53enne centauro Ermanno Fusillo originario di San Severo nel Foggiano. Per lui inutili i soccorsi del 118, è morto sul colpo.Continua a leggere

Roma - SCHIANTO frontale sulla via del Mare : nonna con due nipoti a bordo ha invaso corsia opposta : Caos traffico nel quadrante sud di Roma , per un grave incidente sulla via del Mare e un incendio di sterpaglie sulla Colombo . LEGGI ANCHE Roma, autobus prende fuoco in viale Regina Elena L'incidente ...

Brindisi - SCHIANTO SULLA 172 : muore romano di 39 anni - gravissima la compagna. Ma il figlio di 9 mesi esce illeso : Un morto e un bimbo salvo per miracolo. La Statale 172 uccide ancora. Mentre si fanno proclami su inizio lavori e messa in sicurezza ieri pomeriggio si è sfiorata addirittura la strage nello scontro ...

SCHIANTO SULLA statale - coppia di turisti muore : la figlioletta di 2 anni miracolosamente illesa : Due morti e quattro feriti. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 172 all’altezza della zona industriale nord di Fasano, in provincia di Brindisi. La piccola è in ospedale, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

SCHIANTO nella notte sulla statale 16 - morta 40enne - lascia due figli : Chieti - E' deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato ...