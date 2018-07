savonanews

: Savona, tentato furto alla concessionaria 'Gruppo D Motors': un uomo fermato dai carabinieri - ilnazionaleit : Savona, tentato furto alla concessionaria 'Gruppo D Motors': un uomo fermato dai carabinieri - adrianobusolin : RT @Marchetticlaud5: @pensieroviola @cristalaltea Questo SINISTROIDE incallito, a già tentato la prima volta con SAVONA. Ora è la 2° volta… - cristalaltea : RT @Marchetticlaud5: @pensieroviola @cristalaltea Questo SINISTROIDE incallito, a già tentato la prima volta con SAVONA. Ora è la 2° volta… -

(Di domenica 15 luglio 2018)questa notte a, ai danni della'. Il piazzale della, situato in via Stalingrado e sede delle auto in vendita , di diversa marca e ...