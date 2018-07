Samso | migrante somala | «Per dieci anni non ho rivisto i miei figli»

vanityfair

(Di domenica 15 luglio 2018) «Era sopratutto la notte, in Libia, che ripensavo ailontani. Sono trascorsima quella sensazione di vuoto dentro la ricordo bene. Ero partita due mesi prima da Mogadiscio, da sola perché non avevo soldi per portare loro con me e non avevo tempo da perdere perché gli uomini della zona in cui vivevo volevano uccidermi. Me l’avevano detto le donne del villaggio e sapevo che sarebbe successo se non fossi fuggita presto. Mi chiamo, ho 54e vivo in Italia dal 2008. Sono scappata dopo avere divorziato da mio marito. Per lui era normale decidere tutto della mia vita, delle mie giornate. Mi diceva come dovevo vestire, se potevo truccarmi, quando uscire di casa oppure no. Voleva che il mio volto fosse sempre coperto e io stavo male. Non potevo dire “No”. Erano come lui molti uomini del mio villaggio, noi donne non contavamo niente, dovevamo solo ...