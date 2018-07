Salvini scrive al Corriere

Salvini - Linus contro Il Tempo e Rolling Stone. E su Instagram scrive : “Vi racconto come stanno le cose” : Polemica tra il direttore di Radio Deejay Linus e il quotidiano Il Tempo. Al centro del caso c’è ancora la rivista Rolling Stone. Tutto parte dal manifesto contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, pubblicato nell’ultimo numero del magazine, in cui compaiono le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Sull’onda del caso mediatico, i giornalisti de Il Tempo hanno deciso di contattare la lunga ...

‘Migranti - andiamo sulle navi’ Veronesi scrive a Saviano Salvini replica : “Buon viaggio” : Il vicepremier esce dal Quirinale dopo l’incontro con Mattarella e posta sulla sua pagina Facebook la risposta all’appello dello scrittore per «andare sulle nave che salvano i migranti»

Milano - Liliana Segre scrive a Salvini : “Festa del Sole di ispirazione neonazista e razzista - revochi le autorizzazioni” : La senatrice a vita Liliana Segre ha depositato un’interrogazione urgente al ministero dell’Interno Matteo Salvini, in merito al raduno neonazista “Festa del Sole” organizzata tra oggi e domani da Lealtà Azione ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. “Si chiede di sapere se il ministro sia a conoscenza della pericolosità dell’evento in questione, di chiara ispirazione neonazista e razzista e se non ritenga di ...

Migranti - Salvini scrive ai prefetti : "Stop a richieste di asilo per chi non ne ha diritto" : Il capo del Viminale in una lettera indirizzata a prefetti ha chiesto un giro di vite sulla concessione dell'asilo. Tra gli altri obiettivi canche una velocizzazione nell'esame delle istanze e una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Salvini - Caporale : “Fa paura quello che scrive nei suoi tweet. Pontida? Meridionali considerati come Ascari” : “Salvini? Sa bene che il mercato della paura è floridissimo e quindi lo alimenta in ogni modo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Antonello Caporale, giornalista de Il Fatto Quotidiano e autore del libro “Matteo Salvini. Il ministro della paura”, edito da Paper First. Caporale analizza il linguaggio utilizzato dal leader della Lega e sottolinea: “La parola più utilizzata da Salvini, in riferimento a ogni ...

Civati scrive all’Onu : “Per Salvini le carceri in Libia sono all’avanguardia. Ma sono disumane” : Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, ha scritto una lettera ad Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, in cui denuncia le violazioni di diritti umani: "Ancora una volta i nostri governi hanno scelto di 'rimuovere' la questione dei migranti e delocalizzarla in Libia, in Ciad, in Niger".Continua a leggere

Mafia - Addiopizzo scrive a Salvini : “Per i migranti pacchia finita? A Palermo i bengalesi denunciano il racket” : Hanno scritto a Matteo Salvini per raccontare la vicenda di alcuni imprenditori del Bangladesh, vittime delle estorsioni di Cosa nostra che hanno avuto il coraggio di ribellarsi a Palermo. Nei giorni in cui le politiche del nuovo ministro dell’Interno stanno scatenando un dibattito infuocato l’associazione antiracket Addipizzo interviene con una missiva indirizzata direttamente al numero uno del Viminale. “Ci saremmo aspettati ...

Salvini - contano i fatti ma anche le parole per descriverli : contano i fatti, certo, ma anche le parole per descriverli. E le parole a volte diventano fatti, perché come diceva Nanni Moretti in un suo celebre film: «Chi parla male, pensa male». «Migrante è un congiuntivo». Al di là dell’ignoranza grammaticale – semmai è un participio presente – è il disprezzo che trasuda da quelle parole, la riduzione a battuta, peraltro pessima, di tragedie umane. «La pacchia è finita». Quando è iniziata? Tra le terre ...

L’equipaggio della Lifeline scrive a Salvini : “Vieni qui - a bordo ci sono esseri umani” : Dopo giorni di attesa in mare, al largo di Malta, L’equipaggio della nave Lifeline che trasporta 224 migranti non ha ancora saputo quale sarà la destinazione finale. Ieri, sabato 23 giugno, il capitano della nave ha confermato che «a bordo ci sono cibo e medicine per altri due giorni». Ora dalla nave arriva la risposta al ministro dell’Interno e v...

Antonio Ingroia scrive a Matteo Salvini : 'Rivaluti l'eliminazione della scorta per la mia protezione' : Si tratta dell'ex magistrato del pool antimafia Antonio Ingroia , nel frattempo entrato , e uscito, nel mondo della politica e oggi avvocato di collaboratori di giustizia. Su di lui pende la 'fatwa' ...

