Salvini : Boeri lasci se non è d'accordo : 17.14 "Il presidente dell'Inps, Boeri, continua a dire che la legge Fornero non si tocca, che gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni,che questo decreto crea disoccupazione". Così Salvini interpellato sul Decreto Dignità. "In un mondo normale se non se sei d' accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo" "ti dimetti"."Il presidente dell'Inps fa politica". Rappresenta politicamente un altro modo ...

Salvini : "Non siamo più il campo profughi del mondo" : L'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo . Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini italiani. Dopo 650.000 sbarchi di cui pagheremo le conseguenze per parecchio tempo, adesso tutti in Europa si sono resi conto che ...

DL DIGNITÀ - DI MAIO E TRIA CONTRO STIME INPS/ Salvini : “Boeri si dimetta se non è d'accordo col governo” : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e TRIA: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe INPS sono discutibili”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:36:00 GMT)

Decreto Dignità - Salvini all'attacco di Boeri : "Se il presidente dell'Inps è non d'accordo si dimetta" : Il ministro dell'Interno: "In un mondo normale se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo e tu rappresenti politicamente un altro modo di vedere il futuro, ti dimetti"

Giorgia Meloni a Libero : 'Salvini Non può votare il decreto di Di Maio' : C' è un mondo enorme che il centrodestra non ha saputo rappresentare adeguatamente in questi anni e che si è organizzato sul territorio indipendentemente dai partiti. Oggi scelgono noi per la nostra ...

Migranti - Salvini : l'Italia non è più il campo profughi del mondo : "l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini". Lo ha affermato il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mosca, aggiungendo: "Adesso tutti in Ue si sono resi ...

Tajani : "M5s e Lega non durano. Salvini torni con noi" : L'immigrazione si fronteggia con un'azione politica, con visione, con progetti. Bisogna investire in Africa, bisogna impedire che i flussi partano da lì. Tra due giorni sarò in Niger. Laggiù un piano ...

Governo - Tajani : 'M5s e Lega non durano - Salvini torni con noi' : "Questo è il Governo degli effetti speciali e delle promesse impossibili. Ma i fatti? Dove sono i fatti?". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta il dito contro l'esecutivo ...

De Siervo preoccupato da Salvini : "Potere improprio per un solo ministro - spero non ci sia deriva autoritaria" : Il presidente emerito della corte Costituzionale Ugo De Siervo si dice "preoccupato dalla bulimia politica di Matteo Salvini". In un'intervista a La Stampa il giurista vede il rischio dell'"assunzione di potere improprio per un solo ministro" e auspica "che tutto ciò non si collochi nella prospettiva di un regime autoritario".Per De Siervo "Salvini evidentemente ha una forte personalità che esercita, in quanto ministro agli ...