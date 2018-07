: Per D'Alema 'l'emergenza non sono gli sbarchi ma Salvini'. Detto da lui mi mette quasi di buon umore ?? - matteosalvinimi : Per D'Alema 'l'emergenza non sono gli sbarchi ma Salvini'. Detto da lui mi mette quasi di buon umore ?? - Pinucciosono : Salvini ma non è che insieme ai barconi dei migranti stai bloccando pure le navi cisterna con la benzina? - LegaSalvini : Conte e Salvini: redistribuzione in Ue o i 450 migranti non sbarcano -

"Non siamo più un", lo rivendica il ministro degli Interni, Matteo,in una lettera al Corsera in cui replica al vicedirettore Antonio Polito che ieri scriveva del "primo smacco della campagna d'estate nell'affare della nave Diciotti",riferendosi proprio al ministro.aggiunge:"Avrei preferito delle misure più severe fin da subito? Certo. Ma non dipendevano,come è noto, dal ministro dell'Interno"."Polito mi riconosce l'indiscutibile merito di aver scosso l'ipocrisia europea".(Di domenica 15 luglio 2018)