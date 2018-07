Salvini lancia la campagna contro i “profughi-vacanzieri” e attacca | “Moltiplicheremo le

Salvini rilancia : 'Porti chiusi alle navi internazionali'. Ma è scontro con la Difesa : Porti italiani chiusi anche per le navi militari delle missioni internazionali che dovranno sbarcare altrove i migranti salvati in acque Sar libiche. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo ...

Andrea Camilleri - papà di Montalbano - lancia l'allarme : "Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Mussolini" : "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittore Andrea Camilleri in un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se ...

Matteo Salvini lancia "spiagge sicure" : più controlli contro gli ambulanti - confermate multe per chi compra : I soldi confiscati alla mafia per pagare gli straordinari dei vigili urbani impegnati a cacciare gli ambulanti che vendono ogni tipo di merce sulle spiagge. La novità è stata annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che al Viminale ha presentato la circolare su 'spiagge sicure', il documento che ogni estate, da diversi anni, viene inviato a prefetti e forze di polizia per inasprire i controlli sui litorali italiani e ...

Rolling Stones lancia l’appello contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentische : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

[La polemica] Salvini furioso tira per la giacca Mattarella e Di Maio gli lancia una ciambella di salvataggio. Ma quei soldi spariti li ha ... : Ma alla fine, a chi sono finiti i soldi della Lega truffati allo Stato? I quasi cinquanta milioni di euro sono stati spesi per le iniziative politiche del Carroccio? Per la campagna elettorale delle ...

Ora pure gli chef fanno i politiciRubio attacca Salvini sui social E il cuoco lancia il suo "manifesto" : Da qualche tempo lo cheffismo ha fatto un salto in avanti e non si limita più a dare ricette, ma forte del suo consenso sociale interviene anche in questioni politiche. Lo “chef” Rubio, ad esempio, approfitta della sua popolarità per scendere in politica ed attaccare Salvini, naturalmente via social Segui su affaritaliani.it

Cos’è la Lega delle Leghe che Salvini vuol lanciare prima delle europee : Una "Lega d'Europa" che riunisca tutte le "Leghe" del Vecchio continente, i "movimenti liberi e sovrani". Dopo aver sfidato il suo stesso partito lanciandolo oltre i confini del Nord Italia, l'obiettivo di Matteo Salvini è superare il livello nazionale e, in vista delle europee di fine maggio, battezzare una confederazione delle formazioni europee. "Non governeremo per cinque anni, si ...

Salvini a Pontida lancia la "Lega delle leghe" : «Governeremo per i prossimi 30 anni» : dal nostro inviato Pontida Prima un partito padano, poi nazionale e adesso la «super Lega». Matteo Salvini, forte di un consenso che veleggia oltre il 30%, ragiona in grande e dal palco...

Salvini lancia la Lega in blu : "Governeremo per 30 anni" : Un fantasma si aggira nei prati di Pontida: il M5s. L'alleato non alleato, il 'compagno' che non c'è, il partner di governo nominato una volta sola, per il resto è come se la Lega governasse da sola. ...

Salvini da Pontida lancia la super Lega : “Libereremo i popoli europei dalle élite” : Che strana Pontida. La Lega di governo sembra ancora quella di lotta, anche perché sulla tenuta del Conte I nessuno sembra avere troppa fiducia. Matteo Salvini parla come se fosse ancora sotto elezioni, invece di averle abbondantemente vinte. È anche la prima Pontida a memoria di leghista senza Umberto Bossi e Roberto Maroni, ormai archiviati entra...

