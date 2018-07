Salvini | Italia non è più campo profughi

Migranti - Salvini : l'Italia non è più il campo profughi del mondo : "l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini". Lo ha affermato il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mosca, aggiungendo: "Adesso tutti in Ue si sono resi ...

Berlusconi a Salvini : 'Di Maio massacra Italia produttiva' : ... tagliare le pensioni "sarebbe semplicemente una follia" e la chiusura festiva dei negozi, "un'altra misura dirigista", non aiuterebbe a far ripartire l'economia. Berlusconi sprona anche il ...

Salvini torna a strizzare l’occhio all’elettorato del nord. A Verona parla di Equitalia e legittima difesa : Intervento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, alla festa del Carroccio ad Oppeano (Verona). Salvini torna a parlare al popolo del Nord toccando i temi cari all’elettorato storico del carroccio: tasse e legittima difesa L'articolo Salvini torna a strizzare l’occhio all’elettorato del nord. A Verona parla di Equitalia e legittima difesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Martina : “Di Maio e Salvini stanno rovinando l’Italia” : Durissimo attacco del segretario del Partito Democratico ai due vicepresidenti del Consiglio: "Gli interessi nazionali si difendono con scelte economiche e sui migranti opposte a quelle di Salvini e Di Maio". E sul Partito Democratico dice: "Di qui all’autunno apriremo un grande lavoro di confronto sul progetto".Continua a leggere

Decreto dignità - l’appello di Berlusconi a Salvini : “Bloccatelo - è letale e massacra l’Italia produttiva” : Silvio Berlusconi si appella a Matteo Salvini per chiedergli di bloccare o modificare drasticamente il Decreto dignità voluto da Luigi Di Maio: "È letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive". Il leader di Fi non risparmia un attacco anche al ministro dell'Interno: "Continua a parlare e ad agire come se fosse in campagna elettorale, ma governare è qualcosa di diverso".Continua a leggere

'L'Italia non è più un Paese colabrodo'. La lettera di Salvini al Corriere della Sera : 'In un mese e mezzo sono sbarcate 3.716 persone, nello stesso periodo dell'anno scorso erano state 31.421'. A chi lo critica per la sua politica sui migranti al Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini risponde con i numeri. Lo fa con una lettera inviata al Corriere della Sera , lo stesso giorno in cui l'Italia ha ottenuto ...

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...

Berlusconi avverte Salvini : i grillini sfasciano l'Italia : Oltre tutto, in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. Lei ha contribuito in modo fondamentale a ...

Migranti - Conte : “Italia ascoltata - 100 profughi a Malta e Francia”/ Ultime notizie - Salvini : “Complimenti" : Migranti, Conte: “Italia ascoltata, 100 profughi a Malta e Francia”. Ultime notizie, il ministero dell'interno, Matteo Salvini: “Complimenti al presidente!"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:48:00 GMT)

Migranti - Salvini e Conte si oppongo alla sbarco : “Redistribuzione in Ue o in Italia non approdano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si oppongono allo sbarco dei 450 Migranti trasbordati sul pattugliatore 'Protector' e sul 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza. Nel corso di una lunga telefonata, il presidente del Consiglio e il capo del Viminale hanno concordato la necessità "di un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste ...

Barcone verso la Sicilia. Oltre 300 trasbordati sulle navi italiane. Salvini : non attraccherà : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano NON PU' e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti? pic.twitter.com/...