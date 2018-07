Salvini - Italia non è più campo profughi : ANSA, - ROMA, 15 LUG - "L'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini. Adesso tutti in Ue si sono resi conto che non possiamo accogliere solo noi. Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non ...

Migranti - Salvini : l'Italia non è più il campo profughi del mondo : "l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini". Lo ha affermato il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mosca, aggiungendo: "Adesso tutti in Ue si sono resi ...

Berlusconi a Salvini : 'Di Maio massacra Italia produttiva' : ... tagliare le pensioni "sarebbe semplicemente una follia" e la chiusura festiva dei negozi, "un'altra misura dirigista", non aiuterebbe a far ripartire l'economia. Berlusconi sprona anche il ...

Salvini torna a strizzare l’occhio all’elettorato del nord. A Verona parla di Equitalia e legittima difesa : Intervento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, alla festa del Carroccio ad Oppeano (Verona). Salvini torna a parlare al popolo del Nord toccando i temi cari all’elettorato storico del carroccio: tasse e legittima difesa L'articolo Salvini torna a strizzare l’occhio all’elettorato del nord. A Verona parla di Equitalia e legittima difesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Martina : “Di Maio e Salvini stanno rovinando l’Italia” : Durissimo attacco del segretario del Partito Democratico ai due vicepresidenti del Consiglio: "Gli interessi nazionali si difendono con scelte economiche e sui migranti opposte a quelle di Salvini e Di Maio". E sul Partito Democratico dice: "Di qui all’autunno apriremo un grande lavoro di confronto sul progetto".Continua a leggere

Decreto dignità - l’appello di Berlusconi a Salvini : “Bloccatelo - è letale e massacra l’Italia produttiva” : Silvio Berlusconi si appella a Matteo Salvini per chiedergli di bloccare o modificare drasticamente il Decreto dignità voluto da Luigi Di Maio: "È letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive". Il leader di Fi non risparmia un attacco anche al ministro dell'Interno: "Continua a parlare e ad agire come se fosse in campagna elettorale, ma governare è qualcosa di diverso".Continua a leggere

'L'Italia non è più un Paese colabrodo'. La lettera di Salvini al Corriere della Sera : 'In un mese e mezzo sono sbarcate 3.716 persone, nello stesso periodo dell'anno scorso erano state 31.421'. A chi lo critica per la sua politica sui migranti al Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini risponde con i numeri. Lo fa con una lettera inviata al Corriere della Sera , lo stesso giorno in cui l'Italia ha ottenuto ...

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...

"L'Italia non è più un Paese colabrodo". La lettera di Salvini al Corriere della Sera : "In un mese e mezzo sono sbarcate 3.716 persone, nello stesso periodo dell'anno scorso erano state 31.421". A chi lo critica per la sua politica sui migranti al Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini risponde con i numeri. Lo fa con una lettera inviata al Corriere della Sera, lo stesso giorno in cui l'Italia ha ottenuto attenzione da parte di altri Paesi europei sull'emergenza migranti. È ...

Berlusconi avverte Salvini : “Per governare serve sobrietà”/ Sul M5S : "Massacrano l'Italia - tornati al '68" : Berlusconi avverte Salvini: “Per governare serve sobrietà”. Sul Movimento 5 Stelle, invece: "Massacrano l'Italia, tornati al '68". Torna allo scoperto l'ex Premier italiano(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Berlusconi avverte Salvini : i grillini sfasciano l'Italia : Oltre tutto, in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. Lei ha contribuito in modo fondamentale a ...

Migranti - Conte : “Italia ascoltata - 100 profughi a Malta e Francia”/ Ultime notizie - Salvini : “Complimenti" : Migranti, Conte: “Italia ascoltata, 100 profughi a Malta e Francia”. Ultime notizie, il ministero dell'interno, Matteo Salvini: “Complimenti al presidente!"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:48:00 GMT)

"Di Maio massacra l'Italia produttiva Salvini ora deve rendersene conto Azzurri penalizzati dalla mia assenza" : Oltre tutto, in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. Lei ha contribuito in modo fondamentale a ...

Migranti - Salvini e Conte si oppongo alla sbarco : “Redistribuzione in Ue o in Italia non approdano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si oppongono allo sbarco dei 450 Migranti trasbordati sul pattugliatore 'Protector' e sul 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza. Nel corso di una lunga telefonata, il presidente del Consiglio e il capo del Viminale hanno concordato la necessità "di un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste ...