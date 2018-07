Salvini il comunicatore funziona Ma per quanto? Ecco minacce e opportunità

huffingtonpost

(Di domenica 15 luglio 2018) Matteoa sorpresa il giorno delle elezioni è riuscito a mettere il suo partito per la prima volta nella storia al prima posto nella coalizione di centro destra e senza smontare la coalizione da solo ha fatto il Governo del cambiamento con i pentastellati e dopo poche settimane i sondaggi segnalavano il sorpasso della Lega sugli alleati di governo.Quindi Matteo. Vediamo di capire perché questo milanese è riuscito a conquistare gli italiani.Matteoe sempre dalla tua parte, parla per te e con te e lo fa in modo spontaneo è comprensibile. E che la "tua parte" sia quella degli italiani di un italia sovrana contro un Europa matrigna non imbarazza il "celtico padano" perché lui stesso ha chiuso i conti con il sole padano che campeggiava sul simbolo della Lega con un bel "Noi per" il "capitano" come ama farsi chiamare ...