Salvini: 'Boeri si dimetta se non è d'accordo. Fa politica e non concorda su niente di quel che fa il governo'. Battaglia aperta con Boeri che replica a Salvini e Di Maio: 'Siamo a negazionismo economico. Contro Inps e Ragioneria'. DL DIGNITA', SALVINI: 'BOERI SI DIMETTA SE CONTRARIO'

"Il presidente dell'Inps,, continua a dire che la legge Fornero non si tocca, che gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni,che questo decreto crea disoccupazione". Cosìinterpellato sul Decreto Dignità. "In un mondo normale se non se sei d'con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo" "ti dimetti"."Il presidente dell'Inps fa politica". Rappresenta politicamente un altro modo di vedere il futuro."Ci sono organismi che hanno visione diversa da quella degli italiani"(Di domenica 15 luglio 2018)