Salvini | Boeri lasci se non d' accordo

Dl lavoro - il comunicato Tria-Di Maio accende la battaglia. Boeri : «attacco senza precedenti». Salvini : «Dimettiti» : Anche Giovanni Tria va alla ricerca della “manina” evocata ieri da Di Maio che avrebbe infilato nella relazione tecnica al decreto lavoro le cifre suigli 8mila contratti a termine all’anno a rischio di mancato rinnovo. Lo spiega il titolare dell'Economia in un comunicato scritto con Di Maio, in cui sostiene di giudicare «privi di basi scientifiche» i calcoli scritti nella relazione tecnica ...

Salvini : Boeri lasci se non è d'accordo : 17.14 "Il presidente dell'Inps, Boeri, continua a dire che la legge Fornero non si tocca, che gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni,che questo decreto crea disoccupazione". Così Salvini interpellato sul Decreto Dignità. "In un mondo normale se non se sei d' accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo" "ti dimetti"."Il presidente dell'Inps fa politica". Rappresenta politicamente un altro modo ...

