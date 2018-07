Salvini alza la voce | C' è un pilota ai comandi | ridurremo le spese per

Salvini da Pontida : Governeremo per i prossimi 30 anni. E incalza : Faremo cadere muro di Bruxelles : Teleborsa, - Matteo Salvini arriva a Pontida per il tradizionale raduno della Lega alle 10,30 e, ad accogliere l'uomo del momento, un bagno di folla. Matteo!" "Matteo!". "Sei un amore!" "Sei il nostro ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron alza la voce ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Vaccini - il virologo : “Salvini ha usato una boutade per fini politici per innalzare i toni” : Il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e Sovrintendente sanitario Istituto Galeazzi di Milano, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Salvini ha usato in modo strumentale, per fini politici, una boutade per innalzare i toni e far parlare della questione. Siamo qui a discutere di una sciocchezza, lo stesso Movimento 5 Stelle nella persona del ...

Rom - De Magistris : “Salvini? Sta costruendo Italia dell’odio. Se alza il tiro siamo pronti alle barricate” : “Nella Costituzione c’è scritto che non puoi fare l’anagrafe degli immigrati e non puoi fare l’anagrafe/censimento ai fini della deportazione dei Rom. Domani quale sarà il prossimo editto salviniano? Sugli ebrei? Sugli omosessuali? Purtroppo questo fa il Ministro dell’Interno. Se si dice ‘I rom Italiani purtroppo ce li dobbiamo tenere’ che Paese vogliamo costruire? Il Paese dell’odio”. Sono ...

Aquarius - bagarre in aula contro Salvini. Il Ministro : “Non mi dà fastidio Macron - figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelli contro il leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci dei cartelli, Alzateli pure” ha ...

Aquarius - Mussolini : “L’Italia ha alzato la voce. Salvini ha fatto bene - qui in Europa ora sono tutti sconvolti” : “La Francia lo aveva già fatto e non mi pare sia successo niente. Quanto fatto da Salvini è una cosa straordinaria. E’ un punto e a capo attorno a tutto a quello che riguarda l’immigrazione. Adesso qui sono stravolti, tutti hanno paura che l’Italia non sia più l’hotspot di tutti. L’Italia ha alzato la voce e Salvini ha fatto bene”. Così l’eurodeputata del PPE, Alessandra Mussolini, sulla questione ...

Alzare la voce paga - dice Salvini cantando vittoria e ringraziando la Spagna : Sono da poco passate le 14 quando arriva la notizia che sblocca lo stallo nel mare tra Malta e l'Italia e forse cambia la storia della politica europea sulle migrazioni. Il governo spagnolo comunica formalmente la disponibilità ad accogliere la nave soccorso Aquarius, con 629 migranti a bordo, nel porto di Valencia. L'annuncio è stato dato dal premier Pedro Sanchez, dopo che i sindaci della ...

