Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio - Casa Bianca ai Dem : 'Summit Trump-Putin ci sarà' : Dodici ufficiali dell'intelligence russa sono stati incriminati, negli Stati Uniti, per aver hackerato le email del Partito Democratico prima delle elezioni presidenziali di due anni fa.

Russiagate - il procuratore Mueller incrimina 12 militari russi. I dem a Trump : "Annulla la visita da Putin" : Il procuratore speciale Robert Mueller. che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12 cittadini russi, relative alle interferenze sul voto negli Usa. Si tratta di 12 militari russi considerati parte del servizio di intelligence militare di Mosca (Gru) e l'accusa avanzata dal procuratore speciale Mueller è di aver cospirato per effettuare violazioni informatiche ai danni dei democratici durante la campagna per

Russiagate - Mueller chiede più tempo per la sentenza Flynn : Il procuratore speciale che guida l'inchiesta sul Russiagate, Robert Mueller, ha dichiarato che i tempi non sono ancora maturi per una sentenza nei confronti di Michael Flynn, ex consigliere per la

Russiagate - Mueller : Manafort ha tentato corrompere testimoni : Paul Manafort, l'ex presidente della campagna di Donald Trump, è accusato di aver cercato di corrompere i testimoni nell'ambito del caso aperto nei suoi confronti per il pagamento delle tasse federali

Russiagate - legale Trump : presidente vuole essere sentito da Mueller : Il presidente americano Donald Trump "vuole essere sentito" dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. Lo afferma Rudy Giuliani, il legale di Trump, in un'intervista alla Cnn,

Russiagate - Trump : “Ho assoluto diritto di autoassolvermi. Ma non ho fatto nulla di male. Nomina Mueller incostituzionale” : Continua il braccio di ferro tra il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, e il presidente degli Stati Uniti. “Come affermato da numerosi legali, ho l’assoluto diritto di concedermi l’assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da tredici democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine” twutta Donald ...