Russia | Coldiretti | dal summit Trump-Putin stop all’embargo | perso 1 miliardo

Russia - Coldiretti : l’embargo è costato 1 miliardo al Made in Italy : “Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno perso oltre un miliardo dall’inizio dell’embargo russo per una importante lista di prodotti agroalimentari e il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo alla vigilia dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald ...

Coldiretti : con le sanzioni alla Russia scatta l’embargo al Made in Italy : Con le sanzioni si attende ora la rappresaglia della Russia con l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari e il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia previsto dal decreto n. 778 del 7 agosto 2014, piu’ volte rinnovato. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione dei 28 leader Ue che hanno concordato di ...

Made in Italy - Coldiretti : stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi : Lo stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi di euro di esportazioni Made in Italy all’anno che sono andate perse dopo l’embargo deciso da Putin come ritorsione alle misure attivate dall’Occidente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che esprime apprezzamento per le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul fatto che l’Italia si farà promotrice “di una revisione del sistema delle sanzioni” nel discorso di ...

Coldiretti : export Made in Italy calato dell’1 - 2% nel 2018 in Russia : Le esportazioni Made in Italy sono calate dell’1,2% nel 2018 in Russia dove è in vigore l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, più volte rinnovato. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al ...

