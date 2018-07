Rumors Grande Fratello Vip 2018 concorrenti possibili | in lizza Manuela Arcuri

Grande Fratello Vip 2018/ Anticipazioni e news sul cast : Alex Belli smentisce i Rumors - non sarà tra i vip : Grande Fratello Vip 2018 , Anticipazioni e news sul cast : in attesa del cast ufficiale della nuova stagione, Alex Belli ha smentito la sua partecipazione con un breve filmato sui social. (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:27:00 GMT)

Primi nomi per il Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte e Claudio Sona - Rumors : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di alcune anticipazioni che sono state rese note sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il prossimo autunno infatti vedrà alla luce la terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi e nonostante manchino diversi mesi alla sua data d'inizio spuntano già fuori i Primi nomi di chi potrebbe entrare a far parte del suo cast. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando, ...

La fidanzata di Fabrizio Corona in lizza per il Grande Fratello VIP 3 (Rumors) Video : Terminata la quindicesima edizione del Grande Fratello, a Mediaset starebbero gia' lavorando per mettere su il cast della versione VIP che tornera' in onda a settembre 2018. Tra i personaggi famosi che potrebbero entrare a far parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi, spicca Silvia Provvedi; i siti di Gossip, infatti, sostengono che la fidanzata di Fabrizio Corona sarebbe nella ''lista dei desideri'' degli addetti ai lavori sia per il ...