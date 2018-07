Romina Carrisi Power Dimagrita per intolleranza al nichel | ma sul web si torna a parlare

Romina Carrisi Power dimagrita : a dieta per colpa di un’intolleranza : Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina, è intollerante al nichel: costretta a seguire una dieta per non stare male Chi segue sui social network Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina, non ha potuto fare a meno di notare che nell’ultimo periodo la giovane sfoggia un fisico diverso. Ben più […] L'articolo Romina Carrisi Power dimagrita: a dieta per colpa di un’intolleranza proviene da Gossip e Tv.

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Una lunga storia d’amore (Techetechetè) : La puntata di Techetechetè in onda oggi, mercoledì 11 luglio, alle 20.35 su Rai 1 racconterà la lunga storia d’amore di Al Bano Carrisi e Romina Power.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Albano Carrisi e Romina Power : il bacio sul palco di Genova : Durante il mega concerto a Genova è accaduto di tutto tra Albano Carrisi e l'ex moglie Romina Power [VIDEO]. I due artisti sono tornati ad esibirsi in Italia per la prima volta da quando il Maestro ha dichiarato ufficialmente di aver chiuso la sua relazione con Loredana Lecciso. Un'esibizione magistrale che ha mandato in visibilio tutti i fan presenti all'Arena del Mare del capoluogo ligure. Non solo perché il cantautore salentino e la Power ...

AL BANO CARRISI/ Dal gossip sul possibile matrimonio con Romina Power al ritiro dalle scene a fine anno : Al BANO CARRISI si esibirà questa sera su Rete 4 con la sua grande hit 'Il sole' al fianco di Umberto Tozzi in occasione del concerto 'Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo'.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 07:30:00 GMT)

AL BANO CARRISI / Da Romina Power alla musica : "Devo fermarmi - riassettare la macchina" (Matrix Chiambretti) : Al BANO CARRISI è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power. "Ha detto che mi ama ancora? Il mio pensiero non è uguale al suo"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:45:00 GMT)

Al Bano Carrisi / "Senza cantare sto male ma devo fermarmi" e su Romina Power... (Matrix Chiambretti) : Al Bano Carrisi è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power e del suo ritiro dalle scene dopo i problemi di salute...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Al Bano Carrisi/ Sposerà di nuovo Romina Power? (Madre Mia) : Al Bano Carrisi, il cantante Sposerà di nuovo Romina Power? Tra amore e famiglia gioie e dolori hanno accompagnato la sua vita fatta di grandi successi e di qualche delusione. (Madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Albano Carrisi - lo schiaffo a Romina Power e Loredana Lecciso : 'Chi è l'amore più grande della mia vita' : Né Romina Power né Loredana Lecciso : la donna che ha rubato il cuore di Albano Carrisi è un altra: mamma Jolanda , 95 anni. 'È lei l'amore più grande della mia vita', ha ammesso il cantante di ...

Al Bano e Romina Power insieme : tra loro il dramma di Ylenia Carrisi : Al Bano e Romina di nuovo insieme? Il gossip impazza e si ipotizzano perfino le nozze. Ma a dividerli rimane ancora il dolore per Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa nel lontano 1994 a New Orleans e mai più ritrovata. Fu proprio la sua sparizione a decretare la fine del matrimonio tra il cantante e la Power. Sofferenza e accuse reciproche determinarono la crisi profonda tra i due. Ora che l’affetto e l’amore di fatto mai esaurito ...

Al Bano Carrisi spegne le speranze di Romina Power : 'Ylenia? La raggiungerò in paradiso' : Parla, ancora, Al Bano Carrisi . Lo fa in un'intervista concessa a Chi di Alfonso Signorini , dove afferma di essere 'finalmente l'uomo più felice del mondo'. Poi, però, le parole sul dolore 'più grande della mia vita', la scomparsa della figlia, Ylenia Carrisi : 'So che è in Paradiso e la raggiungerò', afferma il cantante. Insomma, Al Bano mostra ...

Al Bano Carrisi/ "Finalmente sono felice" : le novità sul rapporto con Loredana e Romina a Pomeriggio 5 : Al Bano Carrisi e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:12:00 GMT)

Albano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' Video : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare [Video]. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a Diva e donna, il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia ...

