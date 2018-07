Roma | ' Non portate i vostri cani al Villaggio Olimpico | alcuni animali morti per veleno'

Roma - Monti 'chiude' alla movida : Ztl più lunga e non solo nel weekend : Varchi elettronici accesi - o presidiati dai vigili urbani - per sei notti su sette ogni settimana, esclusa solo quella tra domenica e lunedì, e per sei ore, dalle 21 alle 3. In attesa che si ...

Frosinone - nel mirino un ex Roma e Juventus : Secondo Sky Sport , il Frosinone ha avviato i contatti con l'entourage di Alberto Aquilani , ex centrocampista di Roma e Juventus . Il classe 1984 ha un contratto fino al 30 giugno 2019 con il Las Palmas .

I cassonetti tracimano e i Romani non vogliono più pagare la Tari. Un caso : Roma invasa dai rifiuti. Col caldo, non è più solo una questione di igiene e degrado. Basta che un gabbiano squarci i bustoni accalcati fuori dai cassonetti per far 'evaporare' i liquidi dei rifiuti ...

Caldo estivo : arriva l'afa in diverse città d'Italia - tra cui Frosinone - Roma e Perugia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...

Roma - “NONNINA” VENDE PRESINE IN STRADA : FOTO VIRALE/ Ultime notizie : il figlio - “cucire la fa sentire attiva” : ROMA, VENDE PRESINE in STRADA ma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la sua FOTO diventa VIRALE. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Roma - paga l'affitto ma non gli danno casa : la lite con il proprietario finisce a coltellate : I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia Cassia hanno arrestato un 25enne italiano con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, mesi fa, aveva aderito ad un annuncio, pubblicato su internet, ...

Roma - imprenditore offre lavoro ma non trova persone disponibili : Roma, 13 lug., askanews, - 'Storico Ristorante zona Marconi/Portuense Roma cerca cassiera con esperienza nel settore, disponibilità orari serali e festivi. Inviare cv con foto a: cassiere.ristoranti@...

Roma - il volo per Lampedusa di Blue Panorama non parte per due volte : in 180 bloccati in aeroporto da 24 ore : Si è trasformata in incubo la vacanza a Lampedusa per i 180 passeggeri del volo Blue Panorama BV 2780 in partenza dalle 14 da Fiumicino. Per due volte sono stati fatti salire sull'aereo, dall'iniziale ...

Roma - ansia per Matteo - 20enne scomparso alla Balduina : è uscito dal lavoro e non si è più visto : ansia per Matteo Barbieri, un ragazzo scomparso a Roma. ' Da questa notte - si legge nell'annuncio pubblicato dai familiari su Facebook - non si hanno più notizie di Matteo Barbieri. Si è visto uscire ...

Roma - schianto frontale sulla via del Mare : nonna con due nipoti a bordo ha invaso corsia opposta : Caos traffico nel quadrante sud di Roma , per un grave incidente sulla via del Mare e un incendio di sterpaglie sulla Colombo . LEGGI ANCHE Roma, autobus prende fuoco in viale Regina Elena L'incidente ...

Roma - esclusiva Manolas : 'Cristiano Ronaldo? Non mi spaventa - lo sfido in velocità' : CR7 è tra i migliori al mondo, lui e Messi hanno vinto cinque Palloni d'Oro e hanno fatto più di cento gol in Champions. Ronaldo è un giocatore di altissimo livello ma noi non dobbiamo avere paura di ...