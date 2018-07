Rimini | oggi chiude la kermesse di Sportdance

Rimini - pioggia e vento : avvistate trombe marine in Riviera (VIDEO) : Le Previsioni meteo per questa settimana non faranno di certo gioire chi si trova in Italia. Nella mattinata di oggi la situazione variera' di poco nelle prossime ore le condizioni atmosferiche sono state decisamente pessime, specie sull'Adriatico. E' proprio che ad una discreta distanza dalle coste di quest'ultimo che si sono sviluppati diverse trombe d'aria, riprese dai cellulari dei numerosi passanti in vacanza sulle coste romagnole. In ...

L’hotel in cui alloggia Vasco Rossi a Rimini assediato dai fan : video dell’incontro col rocker : Preso d'assalto l'hotel scelto da Vasco Rossi a Rimini per alloggiare in città durante le prove del VascoNonStop Live 2018, il nuovo tour negli stadi che porterà il rocker di Zocca in giro per l'Italia dal primo giugno (data zero a Lignano Sabbiadoro il 27 maggio). Da qualche giorno ormai, dopo aver lavorato allo show in studio a Los Angeles insieme alla band e al direttore musicale Vince Pastano, Vasco è tornato in Italia per le prove vere e ...