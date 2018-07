Rimini : Fratoianni - ronde razziste in spiaggia - caso in Parlamento (2) : (AdnKronos) - "Vogliamo sapere - prosegue il leader di SI - quali iniziative intenda assumere il governo, anche attraverso le Prefetture, per monitorare, impedire e prevenire lo svolgimento di ogni manifestazione, lesiva del carattere democratico della Repubblica italiana, promossa da soggetti che n