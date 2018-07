Rimini : Fratoianni - ronde razziste in spiaggia - caso in Parlamento : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Ai primi di luglio militanti di Forza Nuova e Onr, movimento di estrema destra polacco, hanno pattugliato le spiagge di Rimini in un’operazione definita ‘per la sicurezza’ e ‘conclusa con successo’ secondo gli stessi esponenti di Forza Nuova che hanno rivendicato il merito di aver fatto sentire qualcuno ‘più sicuro e per un attimo padrone a casa propria”. Lo ...

Rimini : Fratoianni - ronde razziste in spiaggia - caso in Parlamento (2) : (AdnKronos) - "Vogliamo sapere - prosegue il leader di SI - quali iniziative intenda assumere il governo, anche attraverso le Prefetture, per monitorare, impedire e prevenire lo svolgimento di ogni manifestazione, lesiva del carattere democratico della Repubblica italiana, promossa da soggetti che n