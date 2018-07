Riforma pensioni | no grazie Se il ‘cambiamento’ deve essere in peggio | meglio evitare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) “Cambiamento” è un termine neutro se non accompagnato da un avverbio che lo qualifichi; pertanto, elogiare il governo perché sarebbe #Governodelcambiamento, per usare un hashtag popolare su Twitter, è un sintomo di webbite ma è un non senso se non accompagnato da spiegazioni circa in che direzione vada il cambiamento. A mio personale avviso va “in”, per vari motivi che non sto a dibattere ora, ma in particolare noto come anche su misure di (brutta) continuità con il passato il Governo sembri pianificare di cambiare in, se è vero che si sta ponderando di intervenire per l’ennesima volta sulle(grande continuità con gli ultimi 4 governi) ma stavolta andando a colpire tutte (dico: tutte) le, tranne quelle sociali. L’idea che viene da ambienti leghisti è quella di sostituire al ricalcolo contributivo sulle, caldeggiato dal presidente dell’Inps Tito ...