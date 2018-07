Riciclaggio | tra i 52 indagati c' è Gattuso | «Non ho fatto nulla | è un atto dovuto»

Inchiesta Riciclaggio - tra indagati spunta nome di Gattuso : Nove misure cautelari sono state notificate dai carabinieri del Comando provinciale di Torino ad altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, ...

Ivrea - Riciclaggio : Gattuso tra indagati : 16.45 Tra i 43 indagati della Procura d'Ivrea coinvolti,a vario titolo,nell'attività di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio di proventi illeciti, c'è anche l'attuale allenatore del Milan Gennaro Ivan Gattuso. 9 gli arresti. L'ex campione del mondo è indagato per trasferimento fraudolento di valori, in quanto socio costituente al 35%, della "Società agricola Cascina Tre Olmi srl" con sede a Gallarate,fallita nel 2014, ...

Bari - beni per 31 milioni di euro sequestrati per Riciclaggio : 28 persone indagate : Un sequestro preventivo di beni del valore di 31 milioni di euro nei confronti di 28 persone è stato eseguito dalla Direzione investigativa antimafia di Bari nel corso di una maxi operazione ...

