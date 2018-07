Quarantena finita | torna il tifo italiano | ecco la Bega Calcio

sport.ilmessaggero

: Finita la quarantena!!! Trump, guarda a 'Giuseppe' ( .... menomale che tanta stampa aveva visto una sconfitta… - AlexCorsetti : Finita la quarantena!!! Trump, guarda a 'Giuseppe' ( .... menomale che tanta stampa aveva visto una sconfitta… - AlexCorsetti : @matteosalvinimi @rtl1025 La quarantena è finita! Trump, dice all'Europa cosa sta facendo il governo… - repetitaiuvant_ : @pbecchi Lei ha scritto qui una cosa senz'altro giusta: gli Stati dovranno tornare alla loro moneta. Peccato solo c… -

(Di domenica 15 luglio 2018) E anche questo Campionato Mondiale dice lo siamo tolto dalle scatole. Avrete notato che la Nazionale italiana non ha fatto parlare molto di sé in Russia e questo non per una naturale ...