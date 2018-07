Putin | Russia orgogliosa dell' organizzazione dei Mondiali di calcio

Russia 2018 - Putin : 'Orgogliosi di quanto abbiamo fatto' : 'Noi stessi abbiamo goduto immensamente del mondo del calcio - ha poi aggiunto - dei tifosi che sono arrivati da tutto il mondo. Sono sicuro che i nostri amici in Qatar condurranno i Mondiali del ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Per la Croazia la vittoria non è l’unico obiettivo : “Meno male che ci sono stati Domagoj Vida e Ognjena Vukojevic! Nessuno ha avuto il loro coraggio, in un Mondiale del calcio che assomiglia tanto alle Olimpiadi del 1936, con la differenza che a Russia 2018 non c’è stato nessun Jesse Owens”: per lo scrittore spalatino Jurica Pavicic, 53 anni, columnist del quotidiano Jutarnji List, critico cinematografico e autore di libri da cui sono stati tratti film di successo (in Italia sono stati tradotti i ...

Mondiali 2018 Russia - Putin ma non solo. Oltre dieci leader a Mosca per la finale : Alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo, Putin ha in programma anche di incontrare il capo del Comitato olimpico internazionale , Cio, , Thomas Bach. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...

Russiagate - Casa Bianca : “Summit Trump-Putin non si cancella” : Russiagate, Casa Bianca: “Summit Trump-Putin non si cancella” Russiagate, Casa Bianca: “Summit Trump-Putin non si cancella” Continua a leggere L'articolo Russiagate, Casa Bianca: “Summit Trump-Putin non si cancella” proviene da NewsGo.

Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio | Casa Bianca ai Dem : “Summit Trump-Putin ci sarà” : Russiagate, Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio | Casa Bianca ai Dem: “Summit Trump-Putin ci sarà” Russiagate, Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio | Casa Bianca ai Dem: “Summit Trump-Putin ci sarà” Continua a leggere L'articolo Russiagate, Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio | Casa Bianca ai Dem: “Summit Trump-Putin ci sarà” proviene da NewsGo.

Russia 2018 - le palle di Putin / Le notizie non diffuse per non rovinare il clima dei Mondiali : L’imprenditore Pjotr Ofitserov, amico e compagno di sventure giudiziarie dell’oppositore e blogger Alexei Navalny, è morto stanotte, in seguito a un’aggressione subita qualche giorno fa, senza che la notizia venisse diffusa, per non rovinare il clima festaiolo dei Mondiali. Era nato a Bishek, in Kirghizistan, aveva 43 anni. Lo ha comunicato la moglie Lida e l’hanno confermato i parenti, su Facebook. Nel luglio del 2013 era stato condannato a ...

Russiagate : Casa Bianca - summit Trump-Putin non si cancella : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio - Casa Bianca ai Dem : 'Summit Trump-Putin ci sarà' : Dodici ufficiali dell'intelligence russa sono stati incriminati, negli Stati Uniti, per aver hackerato le email del Partito Democratico prima delle elezioni presidenziali di due anni fa. Lo ha ...

Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti russi per hackeraggio | Casa Bianca : summit Trump-Putin non si cancella : Per la Casa Bianca nelle accuse "non vi sono indicazioni delcoinvolgimento di nessuno nell'ambito della campagna, né che le violazioni abbiano avuto un impatto sul risultato delleelezioni".

Russiagate non ferma summit Trump-Putin : 0.01 La Casa Bianca conferma il vertice di lunedì prossimo, 16 luglio, a Helsinki, capitale della Finlandia, tra il presidente Donald Trump e il capo del Cremlino, Vladimir Putin. Il summit avviene anche dopo l'incriminazione di 12 agenti russi per spionaggio. Lo speciale procuratore che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha accusato il gruppo di russi di aver interferito nelle presidenziali americane del 2016. Ma Mosca nega con fermezza: ...

Russiagate - incriminate 12 spie russe/ Trump : “Ne parlerò con Putin”. Ma i Dem contrattaccano : Russiagate, incriminate 12 spie russe per hackeraggio di email del Partito Democratico. Donald Trump: “Ne parlerò con Vladimir Putin”. Ma i Dem contrattaccano. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:38:00 GMT)

Russiagate - il procuratore Mueller incrimina 12 militari russi. I dem a Trump : "Annulla la visita da Putin" : Il procuratore speciale Robert Mueller. che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12 cittadini russi, relative alle interferenze sul voto negli Usa. Si tratta di 12 militari russi considerati parte del servizio di intelligence militare di Mosca (Gru) e l'accusa avanzata dal procuratore speciale Mueller è di aver cospirato per effettuare violazioni informatiche ai danni dei democratici durante la campagna per ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Il mondiale che (non) sta cambiando Vladimir : A Mosca, lungo le massicciate che proteggono i binari delle ferrovie usate dai pendolari con grossi blocchi di cemento che fungono da palizzate, sono apparsi dei murales. Più o meno simili. C’è disegnato il volto di una donna a cui hanno tappato la bocca con un pallone di Russia 2018. Accanto, una scritta verniciata di rosso: “Non riuscirete ad affogare le grida dei carcerati con il fragore degli stadi”. A proposito di carcerati. Oleg Sentsov, ...

Conte da Putin in Russia il 24 ottobre : ANSA, - MOSCA, 13 LUG - Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sarà in visita in Russia il 24 ottobre prossimo. Lo ha detto alla Tass l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano. ...