Putin incontra Macron | scambio di complimenti sui Mondiali

La settimana americana - ovvero - Trump incontra Putin - : Per questo la sua testimonianza sarà fondamentale per capire in che modo bilancerà la necessità di continuare a normalizzare la politica monetaria, con i timori per le tensioni commericiali innescate ...

Matteo Salvini vola a Mosca per la finale dei Mondiali - ma non incontra Putin : Matteo Salvini vola in Russia: domenica 15 luglio, il vicepremier e ministro dell'Interno sarà a Mosca, dove incontrerà il ministro dell'Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Per il momento, non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Vladimir Putin. A diffondere la notizia sono state fonti della Lega.La scorsa settimana, a proposito delle nazionali in gara ai Mondiali, il leader ...

Matteo Salvini in Russia per incontrare Vladimir Putin : Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia un suo imminente viaggio in Russia per incontrare Vladimir Putin. “Se riesco – ha

Putin incontra Van Basten - Matthaus e altre leggende calcio : Putin ha promesso che dopo la Coppa del Mondo Russia 2018 intende discutere un piano per un ulteriore uso delle infrastrutture. "Presteremo particolare attenzione allo sviluppo del patrimonio ...

Libano-Russia - premier Hariri oggi a Mosca incontra Putin : Roma, 13 giu. , askanews, Il primo ministro libanese designato Saad Hariri incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca oggi, alla vigilia della Coppa del Mondo: lo ha reso noto l'ufficio dello stesso Hariri. Domani, il premier libanese che ha anche la nazionalità saudita, assisterà alla partita inaugurale del torneo che vede contrapporsi alla …

Putin - pronto ad incontrare Trump quando Usa pronti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Putin pronto a incontrare Trump : Mosca, 9 giu. (AdnKronos) – sta mantenendo le promesse fatte durante la campagna elettorale e “una delle promesse era di migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia, spero che questo succederà, almeno noi siamo pronti”. E’ quanto ha detto in un’intervista trasmessa da Rossiya-1 poco dopo che il presidente americano ha chiesto che la Russia ritorni nel rinnovato G8. “Credo che ora la palla sia nel campo ...

