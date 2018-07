Punto da un calabrone | muore genovese

Alessandria : Punto da calabrone - 70enne genovese muore vicino ad Acqui Terme : Un uomo, genovese, in vacanza a Grognardo, un paese vicino ad Acqui Terme (Alessandria), è morto dopo essere stato punto da un calabrone. A dare l’allarme familiari e vicini di casa. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne, probabilmente per shock anafilattico. L'articolo Alessandria: punto da calabrone, 70enne genovese muore vicino ad Acqui Terme sembra essere il primo su Meteo Web.

Punto da un calabrone - muore soffocato a 66 anni : Un uomo bellunese è morto a causa dello choc anafilattico causato da una puntura di calabrone.Continua a leggere

Lecco - muore uomo Punto da calabrone mentre lavora in un podere : E' morto dopo essere stato punto da un calabrone mentre stava lavoravando in un campo. Un uomo di 47 anni è deceduto in un podere nelle zone collinari di Olginate, in provincia di Lecco, con ogni ...