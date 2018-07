Primi sì dall' Europa dopo la lettera di Conte | chi accoglierà i migranti

Migranti - Primi ok dall'Europa : Cento Migranti tra Francia e Malta . Per il momento. E altri Paesi che daranno la propria disponibilità. Sulla questione Migranti arrivano i primi sì dall'Europa e presto, ha fatto sapere su Facebook ...

Ipermemoria - dall'Italia i Primi risultati al mondo sui meccanismi della 'super memoria' : Ricordare nei dettagli la propria vita, giorno dopo giorno, è praticamente impossibile. Esistono però alcune persone capaci di focalizzare in mente tutti i ricordi passati, anche nei particolari, non tralasciando nessun dettaglio. Il profilo di quest'ultimi corrisponde a persone dotate di Ipermemoria, di recente studiate dagli esperti, che hanno condotto una curiosa ed interessante ricerca scientifica. Grazie ad una serie di risonanze ...

Battlefield 5 riceve i Primi feedback dall’alpha - DICE risponde ai fan : A quasi due anni di distanza dall'uscita del suo predecessore cresce l'attesa in vista di Battlefield 5, il nuovo capitolo della serie sparatutto targata DICE ed Electronic Arts che si appresta a fare il suo esordio sul mercato agli albori del prossimo autunno. Un episodio che non ha mancato di suscitare polemiche fin dalla sua presentazione in pompa magna, con i primi minuti mostrati che sono stati additati come “poco fedeli” nell'ambito della ...

Thailandia - il salvataggio : i Primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo lunedì» : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

Thailandia - Primi quattro ragazzi fuori dalla grotta. Nelle prossime ore gli altri otto : BANGKOK - Sono stati estratti vivi e 'in perfette condizioni' quattro dei 12 ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 16 anni che, assieme al loro coach di 25, erano intrappolati in una grotta del ...

Thailandia - salvati i Primi sei ragazzini : portati via dall’area della grotta con le autoambulanze : Sono sei finora i ragazzi portati in salvo, fuori dalla grotta di Tham Lang dove erano intrappolati dal 23 giugno. Dpo i primi controlli sono stati trasferiti in un ospedale di Chiang Rai. Tutti saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. L’allenatore della squadra dei 12 giovani calciatori sarà l’ultimo ad uscire, dando precedenza a chi sta ...

