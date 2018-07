Presidente croata | ' combattuto da leoni'

Mondiali Russia 2018 - la Presidente croata si commuove : “bravi biancorossi - avete combattuto come leoni” : Presente sul palco d’onore per la premiazione, la Presidente croata si è commossa abbracciando tutti i propri giocatori Una sconfitta che non cancella l’orgoglio della Croazia e della sua Presidente Kolinda Grabar Kitarovic, comunque soddisfatta del Mondiale giocato dalla Nazionale croata . Fabio Ferrari/LaPresse Vestita con la maglia a scacchi durante la premiazione, la Kitarovic si è anche commossa nel consegnare la medaglia a ...

La Presidente croata ed il suo décolleté ‘Mondiale’ : sui social virale una FOTO hot di Kolinda : La Presidente della Croazia è diventata famosa in tutto il mondo durante la finale tra Francia e Croazia: sui social però, mentre si disputava la partita, è diventata virale una sua FOTO hot Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidente croata , è stata protagonista delle inquadrature delle telecamere dei Mondiali di Russia 2018 durante la finale tra Croazia e Francia. Accanto a Macron, la politica è diventata famosa in tutto il mondo grazie proprio ...

Mondiali Russia 2018 – Dov’è finita la galanteria? Putin - la pioggia e la Presidentessa croata lasciata senza ombrello [GALLERY] : Non ci sono più gli uomini di una volta: la presidentessa croata lasciata senza ombrello sotto la pioggia durante la premiazione dei Mondiali di Russia 2018 E’ tempo di festeggiare per la Francia per il titolo Mondiale conquistato questo pomeriggio, vincendo la finale di Russia 2018 contro la Croazia. Mbappè e compagni possono festeggiare per un titolo tanto sognato e meritatissimo, al termine della competizione iridata che ha ...