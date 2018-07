Preoccupa aumento numero giovani dipendenti da giochi online

Scommesse : Miccichè è Preoccupato per l’aumento del “gioco clandestino” : “Sono preoccupato per la tenuta occupazionale e lo sviluppo del calcio italiano e del suo indotto e per il rischio che si incrementi il ricorso al gioco d’azzardo clandestino”: è quanto dichiara il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, commentando il Decreto legge Dignità varato dal Consiglio dei Ministri che vieta la pubblicità per le società di giochi e betting. “L’industria del calcio è tra le ...

Abi - Preoccupa l'aumento dello spread : 'Una tassa per l'Italia' : Parma, 8 giu. , askanews, Lo spread Btp-Bund 'che sta crescendo è preoccupante per la Repubblica italiana, perchè lo spread è una tassa che l'Italia paga sui mercati internazionali'. Lo ha detto il ...

Perché l'aumento dello spread non Preoccupa il settore privato : La questione dell'aumento dello spread è rilevante ma non preoccupa il settore privato se non per l'aumento dei costi di finanziamento delle imprese. E' interessante notare che le aziende maggiori si ...

Governo - Bce : “Continuare a rispettare regole europee è nell’interesse dell’Italia. Aumento dei tassi sui Btp Preoccupa” : Il giorno dopo il conferimento a Giuseppe Conte dell’incarico per formare il nuovo Governo, la Banca centrale europea nel rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda che i Paesi altamente indebitati sono “più vulnerabili a una potenziale normalizzazione dei tassi di interesse e/o un possibile peggioramento delle condizioni economiche”. E il vicepresidente uscente Vitor Constancio, commentando l’impennata dei tassi dei ...