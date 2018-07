Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri : ritrovata viva dopo una settimana : Un volo di 70 metri a bordo della sua auto, finita giù dalla scogliera. Poi sette giorni tra gli scogli, potendosi rifugiare solo nell'auto. Ma la 23enne Angela Hernandez è stata incredibilmente ritrovata viva dopo una settimana: grazie ai soccorsi la ragazza è stata trasferita in ospedale, in condizioni apparentemente non gravi.Continua a leggere

Trento - Precipita con parapendio : morto turista tedesco : Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco Continua a leggere L'articolo Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco proviene da NewsGo.

Operaio trova portafogli con 500 euro e "si Precipita" dai carabinieri : Non si tratta di un gesto scontato, soprattutto in tempi di crisi economica. E' doveroso sottolineare gli esempi di onestà, anche quando si tratta di piccole notizie. Fare cronaca significa anche questo...

Precipita e muore con il parapendio in Trentino : Ancora un morto in Trentino in questo tragico fine settimana. Attorno alle ore 10.30 vicino a Malga Campo, sopra Brentonico, un turista tedesco è morto cadendo con il parapendio. Immediato l'...

Bimbo otto anni non vedente Precipita dal balcone al Collatino : è gravissimo : Grave incidente al Collatino, un bambino di 8 anni italiano è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina all'altezza dei civico 49, alla periferia di Roma. Il ...

Donna Precipita con il parapendio a Bielmonte

Precipita con il parapendio - muore dopo un volo di 400 metri : Borso del Grappa (Treviso) - Tragedia oggi pomeriggio nel Trevigiano dove un ragazzo è morto Precipitando al suolo con il parapendio che stava conducendo. La vittima, secondo quanto riferisce...

Valle Mosso : Perde il controllo dell'auto e Precipita nel fosso FOTO : Ha perso il controllo della Suzuki finendo per abbattere il muretto che delimita la sede stradale e precipitare nel fosso per circa 5 metri la donna protagonista di un incidente nel tardo pomeriggio ...

Napoli - Precipitati con l'auto a Posillipo : le condizioni dei 4 ragazzi feriti : I soccorsi sanitari, sono scattati poco dopo le 6 del mattino, orario in cui l'automobile con a bordo i quattro ragazzi è precipitata all'altezza del civico 296 in via Posillipo. Sul posto sono ...

Ivrea - cerca di scavalcare ma Precipita da balcone : grave 37enne/ Ultime notizie - aveva dimenticato le chiavi : Ivrea, cerca di scavalcare ma precipita da balcone: grave 37enne. Ultime notizie, la donna aveva dimenticato le chiavi di casa: allarme dato dai vicini(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:03:00 GMT)

Lecce : crolla un balcone nella sala ricevimenti - operaio 32enne Precipita e muore : Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni, è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava nella sala ricevimenti “Villa Marchesi”, sulla strada provinciale che collega Campi salentina a Novoli. A provocare la caduta sarebbe stato il crollo improvviso di un balconcino. Il giovane non indossava il casco.Continua a leggere