Polizia uccide uomo a Chicago | proteste

Nantes - è rivolta dopo che la Polizia uccide un 22enne : Macchine in fiamme e tafferugli nella notte a Nantes dopo che la polizia ha ucciso un 22enne nel corso di un controllo di auto. Alle 20:30 gli agenti, secondo la ricostruzione riferita dal direttore della pubblica sicurezza Jean-Christophe Bertrand, hanno fermato un veicolo per un ordinario controllo per infrazioni automobilistiche nel quartiere di Breil. Risultando poco chiari i documenti, gli agenti hanno intimato al giovane di scendere per ...