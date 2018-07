Polizia e Asp in una pizzeria-pub di Avola | sanzioni amministrative

Trasporto illecito di rifiuti inerti : 6 denunciati dalla Polizia provinciale : ... a vario titolo coinvolti nella gestione di tali tipologie di rifiuti , compresi i privati cittadini che effettuano piccoli lavori in economia, prevedendo una autocertificazione attestante il possesso ...

Rimini - Sindacato Autonomo di Polizia : "aspettiamo ancora l'aumento di organico promesso' : ... nella gestione dei grandi eventi nonché nella risoluzione di gravi fatti di cronaca nera dei quali Rimini è stato teatro negli ultimi anni. Nello scorso dicembre, l'allora Ministro dell'Interno On. ...

Pietre contro Polizia durante Trapani-Cosenza - due daspo : Sarebbero gli autori di una sassaiola contro le forze dell’ordine, in occasione dell’in contro di calcio Trapani-Cosenza : un 30enne e un 15enne sono i destinatari di due daspo emessi del questore di Trapani. Si tratta di due tifosi della squadra di casa che si sarebbero resi protagonisti di un nutrito lancio di Pietre all’indirizzo delle forze dell’ordine alla fine dell’in contro . L'articolo Pietre contro polizia ...

Luca Fanesi - Daspo di 6 anni. Finì in coma dopo le manganellate della Polizia : Luca Fanesi, tifoso della Sambenedettese finito in coma dopo essere stato manganellato dalla polizia al termine di una partita, ha ricevuto un Daspo, provvedimento che gli vieta di frequentare manifestazioni sportive per i prossimi sei anni. Il fratello: ""E’ un provvedimento assurdo. Lui è una vittima".Continua a leggere