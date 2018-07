Piogge record e oltre 200 morti in Giappone | ulteriore sostegno economico dal governo per

Piogge record e alluvioni in Giappone : 204 morti - gravi danni in migliaia di edifici : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime provocate da Piogge torrenziali nel Giappone occidentale: secondo quanto riferito dal portavoce del governo Yoshihide Suga, sono morte 204 persone, e 28 sono ancora disperse. Circa 73.000 soccorritori, tra cui la polizia e le truppe “stanno lavorando duramente, con la priorità di salvare vite umane“, ha spiegato il portavoce. Il primo ministro Giappone se, Shinzo Abe, ha incontrato oggi ...

Piogge record in Somalia : necessari 80 milioni di dollari per la popolazione : Le violente precipitazioni degli ultimi 30 anni hanno creato una situazione d’emergenza nel centro/sud della Somalia: il governo somalo e l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari hanno lanciato un appello per raccogliere 80 milioni di dollari da destinare alla popolazione alle prese con i danni provocati in particolare dagli ultimi eventi meteo estremi. L'articolo Piogge record in Somalia: necessari 80 milioni di ...