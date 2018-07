Petizione on line per Nocciolino Il sindaco di Norcia | ' Luce accesa anche per lui'

Mondiali Russia 2018 – Multe Xhaka e Shaqiri : il web in aiuto dei due svizzeri - Petizione online per sostenerli : Il web in ‘azione’: petizione online per pagare le Multe di Xhaka e Shaqiri per l’esultanza dopo i gol contro la Serbia L’esultanza di Xhaka e Shaqiri nel match del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, contro la Serbia, ha scatenato il caos. I due calciatori svizzeri, di origini kosovare, hanno mimato con le mani il gesto dell’aquila, simbolo della “Grande Albania”, per ...