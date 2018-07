Pesaro | artificieri fanno brillare ordigno risalente alla II guerra mondiale

meteoweb.eu

: #15luglio iniziate da poco le #operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo da 250 libre nella provincia di… - Esercito : #15luglio iniziate da poco le #operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo da 250 libre nella provincia di… - Esercito : Concluse con successo le #operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo nella provincia di #Pesaro-Urbino ad opera… - FalcionelliFede : RT @Esercito: Concluse con successo le #operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo nella provincia di #Pesaro-Urbino ad opera degli arti… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Oggi, glidell’Esercito, effettivi al Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore (BO), intervenuti su richiesta della Prefettura die Urbino, hanno fattol’bellico del Secondo Conflittorinvenuto a Montecchio, frazione del Comune di Vallefoglia (PU). Al termine delle operazioni, intorno alle 13, le numerose famiglie evacuate hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni. L’operazione si è resa necessaria per la particolarità dell’, una bomba d’aereo da 250 libbre di produzione britannica. Gli specialisti del Reggimento Genio Ferrovieri, anche questa volta coordinati dal Comando Forze Operative Nord di Padova, intervengono quotidianamente nella propria area di competenza, per disinnescare ordigni bellici rinvenuti occasionalmente. Dall’inizio dello scorso anno, sono oltre 4000 gli ordigni residuati bellici fattidal ...