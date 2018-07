Perugia | auto centra guardrail

Perugia - ubriaco sbaglia casa e danneggia l'auto dei proprietari : Perugia I poliziotti della volante sono intervenuti domenica, in zona San Marco, a seguito di una segnalazione per violazione di domicilio. Sul posto hanno accertato che un cittadino peruviano 45enne, ...

Perugia - accoltella un uomo e distrugge l'auto della polizia : Notte di follia per un brasiliano di 28 anni, arrestato dalla polizia di Perugia. Le accuse sono di per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, come riportato da PerugiaToday, ha aggredito e accoltellato un connazionale con una bottiglia rotta per rapinarlo. La vittima è stata soccorsa dai medici dell'ospedale del capoluogo umbro: la prognosi - per le ferite al volto e a un braccio - sono state refertate con una ...