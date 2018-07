Pensioni | ecco le stime con la quota 100 | boom di assegni in più a carico

Pensioni quota 100 - ecco i costi. I quattro scenari dell'Inps : Di Maio insiste sul taglio alle Pensioni sopra i 4 mila euro netti, e sui vitalizi chiede ai suoi: "Promuovete eventi bye bye ai vitalizi in tutta Italia, anche in spiaggia"

Pensioni - saranno tagliate quelle sopra i 4 mila euro. Ecco cosa cambia in 5 punti : L’accordo tra M5S e Lega prevedeva un intervento sugli assegni al di sopra dei 5 mila euro netti al mese. Ma quell’asticella è troppo alta per ricavare risorse sufficienti da destinare alle Pensioni più povere. Così la soglia è scesa a 4 mila euro netti al mese

Pensioni d'oro - ecco gli stipendi dei big del sindacato : Sono 18mila i sindacalisti che hanno la pensione più alta della media. Per i più fortunati è addirittura tre volte maggiore a parità di contributi versati. È stato Tito Boeri, presidente dell'Inps, a ...

Pensioni - ecco a chi conviene la quota 100 : ROMA I correttivi alla riforma Fornero inseriti nel programma di governo hanno costi probabilmente non lontanissimi da quelli preventivati dallo stesso esecutivo , che si è imposto un tetto di cinque ...

Taglio delle Pensioni d'oro dai 5mila euro in su - un risparmio di appena 120 milioni : ecco come arrivare a un miliardo di euro : Per fare un certo tipo di risparmio sulle cosiddette pensioni d'oro non basta tagliare quelle oltre i 5mila euro netti. Per questo il gruppo di lavoro incaricato da Di Maio di valutare l'intervento e ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Meloni vs Boeri - Fusaro "ecco perchè deportano migranti" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 luglio. Susanna Camusso contro QUOTA 100 e il taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Pensioni e reddito di inclusione - ecco le novità : Cedolini più pesanti per 3,5 milioni di pensionati e aumento dei beneficiari del reddito di inclusione . Sono queste le principali novità in materia di welfare. Quanto alle Pensioni oggi, 2 luglio, ...

Pensioni - il 2 luglio arriva la 14esima per 3 - 5 milioni di pensionati : ecco a chi spetta : A luglio arriva la quattordicesima per 3,5 milioni di pensionati italiani. ' Lunedì 2 luglio sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati. Ad averne diritto sono tutti coloro che ...

TAGLIO A VITALIZI E Pensioni D'ORO/ Ecco la ricetta - col trucco - di M5s : La formula dell'equità fiscale di M5s prevede il TAGLIO dei privilegi per finanziare le nuove PENSIONI minime. Ma si rischia il ricorso alla Consulta.

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio : “Con l'Inps a lavoro per aumentare le minime. Ecco come” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo PENSIONI. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Dai vitalizi alle Pensioni : ecco le sforbiciate di Di Maio : Il governo è pronto ad usare le forbici per tagliare gli assegni delle pensioni e i vitalizi. Anche oggi il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio ha ribadito il piano dell'esecutivo che prevede una sforbiciata consistente sulle pensioni alte per finanziare poi l'aumento delle minime. "La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle pensioni d"oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi ...

Pensioni - quattordicesima in arrivo (ma non per tutti) : ecco la data e gli importi : Luglio è un mese importante per i 3,5 milioni di cittadini che percepiscono la pensione: infatti, nel settimo mese dell'...

Di Maio : "Pensioni minime aumentate". Ecco da dove arrivano i soldi : Pensioni minime aumentate dal governo Lega-M5S. L'annuncio di Luigi Di Maio. Ma intanto slitta l'introduzione della quota 41. E la quota 100... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Pensioni minime aumentate". Ecco da dove arrivano i soldi : Pensioni minime aumentate dal governo Lega-M5S. L'annuncio di Luigi Di Maio. Ma intanto slitta l'introduzione della quota 41. E la quota 100... Segui su affaritaliani.it