Pensioni d' oro e non | dagli slogan al confronto I manager ci stanno

Il taglio delle Pensioni d'oro da 4.000 euro sembra non piacere alla Lega : Di Maio l’altro ieri è stato molto chiaro su alcuni punti del programma del Governo Conte. Durante il suo monologo in Senato, nella presentazione delle misure in cantiere e del programma dei suoi due dicasteri, adesso che è contemporaneamente Ministro del Lavoro e Ministro dello Sviluppo Economico, il tema delle pensioni d’oro lo ha visto deciso e rigido. Dopo i tagli ai vitalizi degli ex deputati che ieri ha visto l’ok dell'Ufficio di ...

Vitalizi - Di Maio : “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le Pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” : Dopo i Vitalizi “stiamo anche per tagliare le pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi“. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Facebook. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier. Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i Vitalizi ai ...

Pensioni d'oro e vitalizi - le cose da sapere : Qualche nozione per capire come il governo sta per tagliare gli assegni Inps sopra 4-5mila euro e le rendite degli ex-parlamentari

Di Maio va all'attacco delle "Pensioni d'oro" Tagli già da 4mila euro : F ino a ieri il nemico era la famosa 'casta': un migliaio di ex deputati che ancora prendono vitalizi più o meno cospicui, che ieri sono stati un po' sforbiciati. Champagne, palloncini, grasse risate ...

“Così ridurremo oltre 100 mila Pensioni d’oro”. Entro due settimane pronto il disegno di legge : «Il prossimo passo sarà l’abolizione delle pensioni d’oro. Lo faremo presto, prestissimo». Luigi Di Maio, capo politico M5S, vicepremier e ministro del Lavoro, ieri ha annunciato che dopo i vitalizi è il turno del taglio alle pensioni più elevate. Per Di Maio, «non basta colpire gli ex politici ma anche quelle persone, ex manager di Stato, gente pr...

Pensioni d'oro - per Di Maio vanno tagliate e alzate le minime - no dei sindacati : le cifre : Luigi Di Maio ha intenzione di prore sulla sua strada. Il Ministro del Lavoro [VIDEO] intende mantenere fede al contratto di Governo, andando ad abolire la Riforma Fornero, ma c'è intenzione anche di andare all'attacco di privilegi rappresentati dalle Pensioni d'oro. A ciò si affianca l'idea di creare un fondo che possa rendere sostenibile la prospettiva di aumentare le Pensioni minime. Questo è il momento in cui si provano a fare dei calcoli, ...

Vitalizi : D’Incà (M5S) - abolito odioso privilegio - ora sotto con le Pensioni d’oro : Belluno, 12 lug. (AdnKronos) – “Bye bye Vitalizi: oggi sono stati aboliti i Vitalizi degli ex deputati”. Ai lavori dell’Ufficio di Presidenza della Camera ha partecipato Federico D’Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle e Questore alla Camera: ‘Questa è una giornata storica ‘ esulta D’Incà ‘ sui libri di storia si leggerà che il 12 luglio del 2018 il Movimento 5 Stelle ha ...

La Camera dà il via libera al taglio dei vitalizi. Di Maio : "Ora le Pensioni d'oro" : L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I Sì sono stati 11, 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. "Finalmente