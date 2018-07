Pelè a Mbappé | benvenuto giovane bomber

Mondiali 2018 : Pelè si complimenta con Mbappé : La leggenda del calcio brasiliano e mondiale, Pelè, si è congratulato con l’attaccante della Francia, Kylian Mbappé per la doppietta realizzata contro l’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali. “Congratulazioni, Kylian – si legge, sulla pagina Twitter di Pelè – Segnando due volte in una partita dei Mondiali in così giovane età sei finito in buona compagnia! Buona fortuna per le altre partite. Eccetto ...

