Pakistan | kamikaze a comizio elettorale | 132 morti | l’Isis rivendica

ATTENTATO IN Pakistan DURANTE COMIZIO : 132 MORTI/ Video ultime notizie - kamikaze Isis fa una strage a Mastung : ATTENTATO in PAKISTAN : 128 MORTI . ultime notizie e Video , campagna elettorale di sangue nel Paese asiatico: arrestato al rientro nel Paese Nawaz Sharif(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 01:05:00 GMT)

Pakistan - “kamikaze di Isis fa strage” : 128 morti e 200 feriti durante un comizio : Il terrorismo entra nella campagna elettorale in Pakistan. Tra meno di due settimane il Paese andrà alle urne per una tornata di elezioni politiche dai contorni assai tesi, stretta tra la minaccia destabilizzatrice del terrorismo di matrice islamica, le accuse di manipolazione da parte dei vertici militari e un controverso intervento dell’apparato giudiziario nazionale che ha portato alla condanna in carcere per l’ex premier Nawaz Sharif e sua ...